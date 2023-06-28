Quale sarà l'impatto del progetto sul traffico stradale?

La costruzione di corsie dedicate agli autobus implica in alcuni settori una riduzione delle corsie per il traffico generale: da 2x2 corsie dedicate al traffico stradale generale a una sola corsia (in ogni direzione). Al fine di valutare correttamente gli impatti, sono stati effettuati studi sul traffico fin dalla fase a monte dello studio, per visualizzare l'evoluzione del traffico stradale entro il 2035. Essi mostrano che:

I livelli di traffico nel settore dovrebbero diminuire su una porzione molto ampia del percorso, in connessione con l'arrivo del Grand Paris Express, ad eccezione della RD40 su cui il traffico stradale è leggermente aumentato.

Tuttavia, il traffico rimarrà denso su strade già ampiamente utilizzate, con o senza l'istituzione di un sito dedicato (corsie dedicate agli autobus). Infatti, un gran numero di veicoli che circolano sulla RD40 sono in transito e non interagiscono con i comuni interessati dal progetto TCSP. La riduzione della capacità dell'asse scoraggerebbe questi automobilisti dall'utilizzare la RD40, che preferirebbe quindi corsie di transito adattate come ad esempio l'autostrada A104.

Secondo questi primi studi, sembra che l'implementazione del trasporto pubblico sul proprio sito non peggiorerà a priori le condizioni del traffico. A seguito della valutazione della consultazione e nell'ambito degli studi (fase del diagramma di principio), saranno effettuati nuovi studi sul traffico con l'obiettivo di approfondire, secondo diversi scenari e in collegamento con le comunità, gli impatti del progetto sul traffico stradale, al fine di informare la scelta di sviluppo che sarà infine proposta all'inchiesta pubblica.