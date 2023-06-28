Quale seguito sarà dato ai pareri e alle osservazioni raccolte durante la consultazione preliminare?

Tutte le opinioni e i commenti saranno presi in considerazione fino al 22 ottobre compreso. Al termine della consultazione, Île-de-France Mobilités elaborerà un rapporto sulla consultazione che elenca gli scambi e le opinioni espresse. Questo documento sarà convalidato dal Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités e reso noto a tutti (pubblicato sul sito web). Le lezioni apprese dalla consultazione alimenteranno così il progetto in modo che soddisfi al meglio le esigenze e le aspettative del territorio e guideranno la realizzazione del proseguimento degli studi e la stesura dello Schema Concettuale e del Fascicolo di Indagine di Pubblica Utilità.