Quali soluzioni di servizio sono previste per le fermate che non saranno più servite dalla linea 15?

A seguito della ristrutturazione del percorso della linea 15, alcune stazioni non saranno più servite da questa linea: Anatole France, Floquet, Saint-Paul, Malraux, Leclerc, Brassens e le fermate della diramazione Jaurès. La ristrutturazione della rete di autobus esistente sarà effettuata al fine di specificare le modalità di servizio di queste stazioni non incluse nel perimetro del progetto. Queste fermate saranno servite da altre linee della rete di autobus. Questo punto sarà studiato in una fase successiva del progetto, per essere il più vicino possibile alle esigenze del territorio al momento della messa in servizio della nuova infrastruttura.