Cos'è una corsia dedicata per gli autobus?

È una corsia dedicata solo agli autobus, che beneficiano oltre alla priorità agli incroci. Questo principio consente una circolazione fluida e veloce degli autobus, che guadagnano in velocità e regolarità evitando così i capricci del traffico (ingorghi, semafori rossi, ecc.). Nell'ambito del progetto saranno creati 9,2 km di corsie dedicate agli autobus. Può essere una corsia unidirezionale (in un senso di traffico) o bidirezionale (una corsia dedicata in ogni senso di marcia). Questi percorsi sono inseriti in modi diversi, a seconda dei vincoli del sito:

assiale: inserimento al centro della carreggiata, tra i due sensi di marcia generale.

laterale: inserimento accanto alla carreggiata

bilaterale: inserimento su entrambi i lati della carreggiata

Nell'ambito del progetto, ove possibile, è stato mantenuto il principio di un sito pulito bidirezionale. Queste corsie dedicate possono essere utilizzate da altre linee di autobus del settore, secondo modalità che saranno studiate nel prosieguo degli studi progettuali.