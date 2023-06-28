Strutture dedicate agli autobusAulnay > Sevran > Villepinte > Tremblay
Chi finanzia il progetto e quanto costa?
Aggiornato il
Il costo dell'infrastruttura è stimato in 89,1 milioni di euro IVA esclusa. Lo Stato, la Regione Île-de-France, il Dipartimento di Seine-Saint-Denis e l'Établissement Public Paris Terres d'Envol finanziano gli studi fino all'indagine di pubblica utilità, secondo questa ripartizione:
- La regione Île-de-France (49%)
- Lo Stato (21%)
- Parigi Terres d'Envol (20%)
- Il dipartimento (10%)
Île-de-France Mobilités, l'autorità organizzatrice della mobilità (AOM) nell'Île-de-France, è l'autorità aggiudicatrice di questi studi. Île-de-France Mobilités finanzia anche tutto il materiale rotabile e i costi operativi.