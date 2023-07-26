INCONTRA I RESIDENTI LOCALI SUL MERCATO INDIANO

Data di pubblicazione: 17 aprile 2018

Il team del progetto Île-de-France Mobilité era presente al mercato nel distretto indiano di Sartrouville mercoledì 11 aprile. L'opportunità di pubblicizzare il progetto Bus Entre Seine e di scambiare opinioni con i residenti del quartiere, che beneficeranno pienamente del progetto. Dalle 9 del mattino a mezzogiorno, le squadre sono andate a incontrare i residenti nelle baie del mercato e alle fermate degli autobus. Sotto un sole splendente, le persone incontrate stavano prendendo l'opuscolo informativo e le spiegazioni proposte. Quasi quaranta contributi sono stati raccolti in questa occasione e si aggiungeranno agli altri pareri già ricevuti per la valutazione della consultazione.

La consultazione continua fino al 20 aprile: non esitate a partecipare sulla mappa o a lasciare la vostra opinione sul modulo sul sito.