SCOPRI I RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE

Trova i risultati della consultazione e la sua sintesi qui

UN PROGETTO TANTO ATTESO

La raccolta dei vari contributi del pubblico ha permesso a Île-de-France Mobilités di comprendere meglio le aspettative del territorio e di trarre i principali insegnamenti della consultazione, utili per la prosecuzione del progetto. In sintesi, gli elementi principali selezionati sono:

• Un progetto atteso per migliorare il funzionamento della rete di autobus esistente e servire quartieri strategici o in evoluzione, anche se un'estensione della tramvia T2 sarebbe stata considerata da alcuni più ambiziosa.

• Punti di attenzione sullo sviluppo delle corsie dedicate agli autobus: quali impatti sul traffico stradale e sui parcheggi, quali esigenze territoriali, quale condivisione con altre modalità, quale posizionamento delle stazioni...?

• Richieste di chiarimenti sulle misure che facilitano la circolazione degli autobus nel traffico generale verso le stazioni di Sartrouville e Cormeilles-en-Parisis.

• Un progetto da progettare tenendo conto delle sfide di viaggio in tutto il territorio, che comporta la ristrutturazione della rete di autobus intorno al progetto, una modifica delle frequenze e degli orari di alcune linee, vigilanza sul funzionamento del T2 e intermodalità al Pont de Bezons.

• Aspettative sulle modalità di prosecuzione del progetto: vigilanza sulla minimizzazione degli impatti del lavoro e desiderio di una rapida messa in servizio del progetto per quanto riguarda i problemi di viaggio.

QUAL È IL PROSSIMO PASSO?

Il 9 ottobre 2018, il Consiglio di Île-de-France Mobilités ha adottato i risultati della consultazione del progetto Bus entre Seine e ha deciso di continuare il progetto tenendo conto delle discussioni durante la consultazione. Il team continuerà gli studi tecnici per perfezionare il progetto. Il pubblico sarà quindi consultato sulla base di un progetto più dettagliato nell'ambito di un'inchiesta pubblica fino al 2020. Dopo questo passaggio, se il Prefetto dichiara il progetto di pubblica utilità, verranno effettuati studi dettagliati e le acquisizioni di terreni necessarie per la realizzazione del progetto.