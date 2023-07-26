Inchiesta pubblica: parere favorevole

Data di pubblicazione: 10 marzo 2022

All'inizio di febbraio, il commissario incaricato dell'inchiesta pubblica Bus Entre Seine ha espresso parere favorevole sul progetto.

Questo parere favorevole è accompagnato da tre riserve relative al coordinamento da avere sulla riqualificazione del tratto Gallieni / Jeanne d'Arc con la revisione del piano del traffico della città di Argenteuil, sugli impatti di uno scenario alternativo di fusione delle fermate Léon Feix e Hôtel de Ville e incoraggia a continuare il dialogo con i funzionari eletti e le associazioni ciclistiche per immaginare insieme miglioramenti nelle strutture ciclabili lungo questo Asse che attraversa spazi vincolati.

Nelle prossime settimane, i team di Île-de-France Mobilités rifletteranno sul seguito da dare a queste raccomandazioni e, alla fine di maggio, il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités delibererà sulla dichiarazione del progetto Bus Entre Seine. Il prefetto sarà poi chiamato a pronunciarsi sull'utilità pubblica del progetto.

Trovate la relazione del commissario inquirente, le conclusioni del DUP e il suo parere e le sue conclusioni sul DUP e sul MECDU.