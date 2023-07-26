Il progetto dichiarato di pubblica utilità!
Data di pubblicazione: 2 novembre 2022
A seguito del parere favorevole del commissario incaricato delle indagini e dell'approvazione della dichiarazione di progetto da parte del consiglio di amministrazione dell'Île-de-France, la dichiarazione di pubblica utilità del progetto Bus Entre Seine è stata pronunciata il 31 agosto 2022 dai prefetti della Val d'Oise e degli Yvelines.
La dichiarazione di pubblica utilità annuncia la designazione delle società di gestione del progetto e l'imminente inizio dei lavori. Conferma l'interesse generale dell'operazione di sviluppo e apre la strada alla sua realizzazione tenendo conto delle proposte di Île-de-France Mobilités per controllare gli effetti indesiderati del progetto sull'ambiente e sulla salute umana. In risposta alle osservazioni del commissario inquirente, Île-de-France Mobilités ha presentato impegni per la progettazione, la consultazione e l'organizzazione del sito.
I principali impegni di Île-de-France mobilités per conciliare l'ambiente di vita e le prestazioni delle linee di autobus sono i seguenti:
- Modificare il traffico degli autobus sui viali Jeanne d'Arc e Gallieni
- Un'unica stazione, lo stesso livello di servizio.
- Far coesistere gli usi
- Consentire una migliore integrazione ambientale
- Continuare gli scambi con le associazioni
- Coinvolgere le comunità negli studi tecnici
- Preparare il sito
- Rimanere in contatto con residenti e utenti
Prossimo passo: l'avvio di studi dettagliati per i lavori preparatori (trasferimento delle reti di acqua, gas ed elettricità) nel 2025
