Il progetto dichiarato di pubblica utilità!

Data di pubblicazione: 2 novembre 2022

A seguito del parere favorevole del commissario incaricato delle indagini e dell'approvazione della dichiarazione di progetto da parte del consiglio di amministrazione dell'Île-de-France, la dichiarazione di pubblica utilità del progetto Bus Entre Seine è stata pronunciata il 31 agosto 2022 dai prefetti della Val d'Oise e degli Yvelines.

La dichiarazione di pubblica utilità annuncia la designazione delle società di gestione del progetto e l'imminente inizio dei lavori. Conferma l'interesse generale dell'operazione di sviluppo e apre la strada alla sua realizzazione tenendo conto delle proposte di Île-de-France Mobilités per controllare gli effetti indesiderati del progetto sull'ambiente e sulla salute umana. In risposta alle osservazioni del commissario inquirente, Île-de-France Mobilités ha presentato impegni per la progettazione, la consultazione e l'organizzazione del sito.

I principali impegni di Île-de-France mobilités per conciliare l'ambiente di vita e le prestazioni delle linee di autobus sono i seguenti:

Modificare il traffico degli autobus sui viali Jeanne d'Arc e Gallieni

Un'unica stazione, lo stesso livello di servizio.

Far coesistere gli usi

Consentire una migliore integrazione ambientale

Continuare gli scambi con le associazioni

Coinvolgere le comunità negli studi tecnici

Preparare il sito

Rimanere in contatto con residenti e utenti

Prossimo passo: l'avvio di studi dettagliati per i lavori preparatori (trasferimento delle reti di acqua, gas ed elettricità) nel 2025

Trova per il download: