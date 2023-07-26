UNO SGUARDO AL PRIMO INCONTRO PASSEGGERI ALLA STAZIONE DEGLI AUTOBUS DI CORMEILLES-EN-PARISIS

Data di pubblicazione: 21 marzo 2018

Martedì 20 marzo, dalle 16:30 alle 19:00, il team del progetto Île-de-France Mobilité è venuto a incontrare gli utenti degli autobus alla stazione degli autobus di Cormeilles-en-Parisis. Per più di due ore, ha trasmesso informazioni sul progetto Bus Entre Seine ed è stata in grado di scambiare con gli utenti delle linee di autobus che servono il territorio, in particolare quelli della linea 3. Il team è salito a bordo della linea 3 per incontrare i passeggeri in tutte le stazioni. Le persone incontrate hanno potuto porre le loro domande sul progetto e sulle modalità della consultazione. Hanno colto l'occasione per esprimere un'accoglienza positiva al progetto... Sono stati così raccolti diversi contributi che contribuiranno ai risultati della consultazione.