PROGETTO BUS ENTRE SEINE: PARTECIPA ALLA CONSULTAZIONE!

Data di pubblicazione: 26 febbraio 2018

Dal 19 marzo al 20 aprile 2018, Ile-de-France Mobilités organizza una consultazione sul progetto Bus Entre Seine. Questo momento di informazione e scambio permette a tutti di conoscere le caratteristiche e gli obiettivi perseguiti dal progetto, di porre le proprie domande e di formulare le proprie proposte. Incontri, modulo online, mappa partecipativa, coupon di risposta del volantino: viene proposto un sistema completo per raccogliere le vostre opinioni e proposte. Dai un'occhiata qui.