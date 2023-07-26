LA NEWSLETTER DELL'AUTOBUS ENTRE SEINE È USCITA

Data di pubblicazione: 8 marzo 2021

Il 9 dicembre 2020, il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités ha approvato il fascicolo di inchiesta pubblica e lo schema del progetto Bus Entre Seine.

Nel corso del 2021, l'avvio dell'inchiesta pubblica sarà un altro passo importante nel progetto. Raccoglierà le opinioni e le proposte del pubblico, che saranno poi analizzate nella relazione di una commissione d'inchiesta indipendente. È da quest'ultimo, e dalla dichiarazione di progetto di Île-de-France Mobilités, che il prefetto potrà dichiarare il progetto di pubblica utilità. Questa nuova fase è necessaria per l'avvio di studi dettagliati e lavori futuri.

Per saperne di più sul progetto, sui suoi progressi e sui prossimi passi nella sua attuazione, scarica la newsletter del progetto Bus Entre Seine, pubblicata a marzo 2021.