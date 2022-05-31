Dichiarazione di progetto approvata

Data di pubblicazione: 31 maggio 2022

Dopo l'inchiesta pubblica tenutasi dal 6 novembre all'11 dicembre 2021 e il parere favorevole del commissario istruttore sul progetto consegnato a febbraio, il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités ha approvato la dichiarazione del progetto Bus Entre Seine il 25 maggio 2022.

La dichiarazione di progetto giustifica l'interesse generale del progetto. Risponde alle sfide del miglioramento delle prestazioni delle linee di autobus del settore (risparmio di tempo per i passeggeri, migliore regolarità e puntualità), con un servizio raffinato del territorio e un più facile drawdown sulla strutturazione della rete di trasporto pubblico. Rafforza l'attrattività e sostiene lo sviluppo di un territorio che cambia, grazie a un servizio più efficiente. Contribuisce a una migliore qualità della vita e promuove l'uso dei trasporti pubblici e delle modalità morbide. Inoltre, il progetto Bus Entre Seine è compatibile con i documenti di pianificazione e presenta un bilancio socioeconomico positivo.

La dichiarazione del progetto specifica inoltre il seguito dato alle riserve espresse dal commissario incaricato delle indagini a seguito dell'inchiesta pubblica:

implementare il traffico degli autobus in modalità non contrassegnata tra i boulevard Jeanne d'Arc e Galliéni dopo la revisione del piano del traffico da parte del comune di Argenteuil;

fondere le stazioni Léon Feix e Hôtel de Ville e pensare a strutture ciclabili più sicure senza impattare sugli alberi;

Migliorare le strutture ciclabili in connessione con il territorio, con la pianificazione di incontri con gli stakeholder man mano che le successive fasi di studio del progetto procedono, a partire dal 2022.

Prossimo passo: la decisione del prefetto che deve decidere sull'utilità pubblica del progetto.