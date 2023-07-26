SECONDO INCONTRO PUBBLICO: SCAMBI MOLTO RICCHI

Data di pubblicazione: 13 aprile 2018

Una trentina di persone avevano fatto il viaggio per partecipare al secondo incontro pubblico tenutosi giovedì 5 aprile presso il municipio di Bezons. Dopo un'introduzione di Dominique Lesparre, sindaco di Bezons, Thomas Rosenbaum ed Emilie Lemaire, del dipartimento delle infrastrutture di Île-de-France Mobilités, hanno presentato il progetto a un pubblico molto interessato.

Poi, come nel primo incontro, ha avuto luogo un ampio momento di scambio tra il podio e i partecipanti. Per poco più di un'ora, una ventina di persone hanno potuto porre le loro domande, esprimere il loro punto di vista e dare suggerimenti. Questi scambi hanno permesso di affrontare le questioni del percorso, l'ubicazione delle stazioni, lo sviluppo urbano, il materiale rotabile e i progetti correlati, nonché il tema del tram 2, la cui estensione non è prevista. Le parti interessate sono state in grado di spiegare come la soluzione proposta soddisfi le esigenze di viaggio del settore.

Tutti questi scambi alimenteranno i risultati della consultazione e il verbale di questa riunione sarà presto disponibile su questo sito, così come la presentazione prevista in sessione.