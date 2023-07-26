DAI LA TUA OPINIONE SULLA MAPPA PARTECIPATIVA!

Data di pubblicazione: 13 aprile 2018

Domande da porre, un'opinione da condividere, proposte da presentare? Fino al 20 aprile, data di fine della consultazione, partecipa direttamente sulla mappa partecipativa!

Fase 1: Registrati, cliccando su "Login" (situato in alto a sinistra, nella barra dei menu). Per fare ciò, puoi utilizzare gli identificatori dei tuoi account esistenti (Facebook, Twitter o Google+) o creare un account con il tuo indirizzo email.

Fase 2: Ingrandisci e trascina un pittogramma sulla mappa. Scrivi il tuo contributo e clicca su "Convalida". Il tuo contributo viene visualizzato direttamente sulla mappa ed è visibile a tutti.

Puoi anche consultare opinioni, proposte e domande già pubblicate da altri partecipanti. Non esitate a commentarli o ad esprimere il vostro consenso grazie alla funzione "vota".

Fino al 20 aprile, vai alla mappa partecipativa!