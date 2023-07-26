PROGETTO DI AUTOBUS ENTRE SEINE, PER UN SERVIZIO DI AUTOBUS EFFICIENTE

Data di pubblicazione: 26 febbraio 2018

Il progetto Bus Entre Seine mira a migliorare gli spostamenti dei passeggeri sul territorio ottimizzando 16,5 km di linee di autobus. Il progetto migliorerà così la regolarità delle linee e ridurrà i tempi di percorrenza tra il ponte Bezons (tram T2) e le stazioni di Argenteuil (Transilien J), Sartrouville (RER A, Transilien L) e Cormeilles-en-Parisis (Transilien J). Migliorando i collegamenti con i vari poli di trasporto, occupazione e abitazione di questo territorio in rapido sviluppo, il progetto sarà accompagnato anche da una riqualificazione degli spazi pubblici con la creazione di piste ciclabili e paesaggistica. Scopri qui le linee principali del progetto.