I verbali dei workshop di consultazione della fase di pre-progetto sono online!

I verbali dei workshop di consultazione sono online! Lo scopo di questi workshop era quello di sostenere la fase di progettazione preliminare di Bus Entre Seine e quindi specificare la progettazione tecnica e l'integrazione urbana del progetto in conformità con gli impegni assunti da Île-de-France Mobilités.

È in questo contesto che Île-de-France Mobilités ha organizzato tre workshop di consultazione nella fase di pre-progetto, al fine di discutere gli scenari di sviluppo settore per settore. Durante i workshop tenutisi a marzo e aprile 2024, i partecipanti hanno valutato le proposte del project manager e condiviso le loro osservazioni e suggerimenti. Le discussioni si sono incentrate sugli scenari proposti, i punti di attenzione e gli sviluppi auspicati settore per settore. Gli scambi, ricchi e costruttivi, contribuiranno ad affinare gli sviluppi futuri per soddisfare al meglio le esigenze degli utenti e dei residenti.

Vi invitiamo a scoprire i rapporti dettagliati di questi workshop e a leggere i contributi dei partecipanti.