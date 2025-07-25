La nuova newsletter del progetto "Bus entre Seine" è disponibile! Il 10 luglio 2025, il progetto Bus Entre Seine, guidato da Île-de-France Mobilités, ha raggiunto un traguardo decisivo con l'approvazione degli studi pre-progetto (AVP), che gli hanno permesso di entrare in una fase più concreta e più visibile.

Gli studi AVP hanno permesso di specificare le caratteristiche tecniche del progetto – ubicazione di corsie preferenziali, carreggiate, piste ciclabili, marciapiedi, parcheggi, vegetazione – integrando gli impegni derivanti dall'inchiesta pubblica del 2021.

Questo nuovo numero della newsletter presenta i principi di sviluppo adottati, riflettendo il desiderio di Île-de-France Mobilités e dei suoi partner di offrire soluzioni adattate a ciascun settore attraversato e alle aspettative degli abitanti, in vista della messa in servizio entro il 2029.