Data di pubblicazione: 27 giugno 2018

La consultazione sul progetto Bus entre Seine si è conclusa il 20 aprile 2018. Grazie a tutti per la vostra partecipazione! Ad oggi, abbiamo ricevuto più di 550 opinioni, domande e proposte tramite i coupon di risposta, il sito web e la mappa partecipativa. Per non parlare dei numerosi interventi raccolti durante i due incontri pubblici. Il team di progetto di Île-de-France Mobilités farà il punto su tutti questi contributi per continuare a perfezionare il progetto. Questa valutazione sarà messa online all'inizio dell'anno scolastico, ricordati di iscriverti alla newsletter per essere informato. Prossimo passo: l'inchiesta pubblica nel 2020.