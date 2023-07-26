PRIMO INCONTRO PUBBLICO DEL PROGETTO BUS ENTRE SEINE ALL'ESPACE NELSON MANDELA DI ARGENTEUIL, MERCOLEDÌ 28 MARZO 2018

Data di pubblicazione: 5 aprile 2018

Lo spazio Nelson Mandela, ad Argenteuil, ha ospitato mercoledì 28 marzo il primo incontro pubblico organizzato nell'ambito della consultazione del progetto Bus Entre Seine. Il team di progetto di Île-de-France Mobilités ha presentato il progetto a un pubblico attento, quindi un momento dedicato ha permesso di rispondere alle varie domande. Nel complesso, il progetto è stato ben accolto dai partecipanti, che chiedono il miglioramento delle condizioni di trasporto sul territorio.

Gli scambi sono stati costruttivi tra i relatori e il pubblico. Una quindicina di abitanti hanno preso la parola: ognuno ha potuto esprimere le proprie domande, preoccupazioni o suggerimenti. Queste domande e osservazioni riguardavano in particolare il tram 2 e le attuali condizioni di servizio. Sono stati presi in considerazione dal team di Île-de-France Mobilités e saranno presi in considerazione nella valutazione della consultazione. Incontra il team di progetto al prossimo incontro pubblico a Bezons, giovedì 5 aprile, dalle 19:00 alle 21:00 nella sala matrimoni del municipio.