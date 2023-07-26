Ci vediamo il 20 marzo alla stazione degli autobus di Cormeilles-en-Parisis

Data di pubblicazione: 20 marzo 2018

Inizia la fase di consultazione per il progetto Bus Entre Seine. Da martedì 20 marzo, il team di progetto Île-de-France Mobilités incontrerà i passeggeri alla stazione degli autobus di Cormeilles-en-Parisis, tra le 16:30 e le 19:00. Île-de-France Mobilités, la Regione Île-de-France e il dipartimento della Val d'Oise invitano gli utenti, gli abitanti del territorio e tutte le parti interessate a confrontarsi con il team di progetto per informarsi, esprimere la propria opinione ed esprimersi. Per saperne di più sugli altri incontri sul territorio, vedi: qui