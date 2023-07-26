Ci vediamo mercoledì 28 marzo per il primo incontro pubblico alle 19, Nelson Mandela Space

Data di pubblicazione: 21 marzo 2018

Il 28 marzo, Île-de-France Mobilités vi invita al primo incontro pubblico sul progetto Bus Entre Seine. Appuntamento alle 19 all'Espace Nelson Mandela di Argenteuil, 82 boulevard du Général Leclerc. Il team di Île-de-France Mobilités presenterà il progetto in dettaglio: i principi di integrazione, il risparmio di tempo, gli sviluppi previsti... Vieni a scoprire il progetto e fai le tue domande durante questo momento di scambio. E non esitate a lasciare la vostra opinione sul sito e sulla mappa partecipativa.