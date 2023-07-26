Inizia l'inchiesta pubblica
Pubblicato su-
Aggiornato il
Data di pubblicazione: 8 ottobre 2021
A seguito dell'approvazione del piano di principio e del fascicolo dell'inchiesta pubblica nel dicembre 2020 per il progetto Bus Ente Seine, il dialogo continua e il progetto entra così nella fase normativa dell'inchiesta pubblica.
Fissato dal commissario istruttorio nominato dal Tribunale amministrativo, si svolgerà da sabato 6 novembre a sabato 11 dicembre 2021.
Questo nuovo passo ti permetterà di:
- informarvi sul progetto e sui suoi sviluppi derivanti dalle fasi di consultazione e dagli studi preliminari,
- Condividi le tue osservazioni e proposte con il commissario inquirente.
Nutrito dai vostri contributi, il commissario inquirente presenterà poi la sua relazione al Prefetto che potrà dichiarare il progetto di pubblica utilità.
Per saperne di più sul progetto Bus entre Seine:
È possibile consultare il fascicolo completo dell'inchiesta pubblica cliccando qui.
Per condividere i vostri commenti e proposte:
Il commissario incaricato delle indagini sarà a disposizione del pubblico per ricevere osservazioni, durante le sessioni che si terranno:
- Nel municipio di Argenteuil: sabato 6 novembre 2021 dalle 9:00 alle 12:00, mercoledì 17 novembre 2021 dalle 11:00 alle 13:30 e sabato 11 dicembre 2021 dalle 9:00 alle 12:00;
- Nel municipio di Bezons: mercoledì 10 novembre 2021 dalle 13:30 alle 16:00, mercoledì 24 novembre 2021 dalle 9:00 alle 12:00 e venerdì 3 dicembre 2021 dalle 13:30 alle 16:00;
- Nel municipio di La Cormeilles-en-Parisis: sabato 27 novembre 2021 dalle 9:00 alle 12:00;
- Nel municipio di Sartrouville: martedì 16 novembre 2021 dalle 18 alle 20.
Inoltre, il commissario inquirente potrà ricevere osservazioni e proposte scritte dal 6 novembre 2021 fino all'11 dicembre 2021 compreso. Sarai in grado di inviargli la tua opinione:
- Sul registro delle indagini dematerializzato
- Per e-mail, all'indirizzo [email protected]
- Per posta all'attenzione della signora Lescop, commissario inquirente, al seguente indirizzo:
Municipio di Argenteuil,
12-14 boulevard Léon Feix,
95107 Argenteuil Cedex.