Da Argenteuil a Pont de Bezons: sviluppi legati a progetti urbani

Il lineare di 3 km offre 5 stazioni – il loro nome è provvisorio:

"Jean Moulin" : attività economiche della rue H. Barbusse

"Place du 11 novembre" e "Carré/Delambre" : al centro del progetto urbano Porte de Saint-Germain / Berges de Seine, serviranno le popolazioni e i posti di lavoro del futuro, nonché i negozi e le imprese già presenti.

"Avenue du Marais" : lo stadio Marais e i numerosi posti di lavoro della zona.

"Victor Hugo": alloggi, posti di lavoro e attrezzature nella zona, incluso West River.

Nella città di Argenteuil, il progetto fa parte di un quartiere in piena trasformazione con il progetto urbano Porte Saint-Germain / Berges de Seine. Lo sviluppo di corsie preferenziali per gli autobus faciliterà l'accesso e rafforzerà l'attrattiva del quartiere dando un posto privilegiato al trasporto pubblico e alle modalità morbide.

Sul lato di Bezons, il progetto rafforzerà il servizio di un settore in cui il numero di abitanti e attrezzature aumenterà con il completamento della ZAC "Bords de Seine" e "Cœur de ville". Sarà data priorità allo sviluppo di corsie dedicate per gli autobus. Tuttavia, su alcune strade troppo strette, gli autobus saranno occasionalmente in grado di viaggiare su corsie di autobus a senso unico, o anche utilizzare il traffico generale.