Il centro di Argenteuil
Questa parte del percorso mira a servire il centro della città di Argenteuil, i suoi negozi, le sue numerose strutture amministrative, culturali, educative e mediche, ma anche a facilitare l'accesso alla stazione ferroviaria.
Dalla stazione degli autobus, il percorso segue i boulevard Berteaux, Feix, Jeanne D'Arc e Gallieni, poi la rue du lieutenant-colonel Prudhon e l'avenue du Général de Gaulle.
Su questo lineare di 1,6 km, sono previste 4 stazioni – il loro nome è provvisorio:
- "Léon Feix": una zona densa di abitazioni, diverse scuole tra cui il collegio Carnot, il liceo Georges Braque e il centro sanitario.
- "Municipio": il viale dello shopping Gabriel Péri e il municipio.
- "Calais": il centro città, l'ospedale Victor Dupouy e diverse scuole, tra cui la Scuola Nazionale delle Professioni Automobilistiche G.A.R.A.C o il Paul Vaillant Couturier College.
- "De Gaulle": vicino all'incrocio con rue Henri Barbusse, consente l'accesso al centro della città, al mercato Héloïse e al CAF.
Il progetto sfrutta le strutture esistenti (stazione degli autobus, corsie preferenziali per gli autobus) e cerca di limitare l'inserimento dell'autobus nel traffico generale.
L'istituzione di una zona 30 su una parte del Boulevard Jeanne d'Arc garantisce la coesistenza di biciclette e auto e pedoni, garantendo al contempo buone condizioni di traffico per gli autobus.