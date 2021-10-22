Workshop di consultazione nella fase di pre-progetto

Nel 2024, Île-de-France Mobilités ha proseguito il dialogo organizzando una serie di workshop con attori associativi e rappresentanti dei comuni interessati. Organizzati nell'ambito della fase di pre-progetto (AVP), questi comitati locali hanno permesso di discutere i primi scenari e sviluppi previsti in tre settori: Bezons, il centro della città di Argenteuil e il quartiere Porte Saint-Germain – Berges de Seine.

Sono stati istituiti tre comitati per seguire questa fase di lavoro:

A Bezons (22 marzo 2024), sull'asse RD392 e sull'asse Jean Jaurès – Danielle Casanova

Ad Argenteuil (25 marzo 2024), nel centro della città, tra la stazione ferroviaria e rue Henri Barbusse

Sempre ad Argenteuil (2 aprile 2024), nel settore Porte Saint-Germain – Berges de Seine, tra rue Henri Barbusse e Bezons

Questi workshop hanno permesso di affrontare in modo concreto le sfide della prioritizzazione degli usi in uno spazio pubblico vincolato, nonché le condizioni per integrare il progetto nel tessuto urbano esistente. Hanno promosso il coinvolgimento degli attori locali nelle scelte di pianificazione, tenendo conto delle specificità di ciascun territorio.