Perché una consultazione preventiva?

La consultazione preliminare sul progetto Bus Entre Seine si è svolta dal 19 marzo al 20 aprile 2018. Questo momento di informazione e scambio tra il team di progetto, i residenti locali, gli utenti, le autorità locali e gli attori associativi ed economici ha permesso a tutti di conoscere le caratteristiche e gli obiettivi del progetto, di porre domande e formulare proposte.

Il 9 ottobre 2018, Île-de-France Mobilités ha adottato i risultati della consultazione, il progetto Bus Entre Seine, restituendo tutte le opinioni espresse attraverso il sito web, le mappe T e gli incontri pubblici. Il bilancio prende atto dei pareri espressi e presenta gli insegnamenti tratti dalla consultazione.