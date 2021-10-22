Autobus

Consultazione preliminare

Come si è svolta la consultazione preliminare?

Per consentire a tutti di informarsi e partecipare, Île-de-France Mobilités ha istituito il seguente sistema:

  • tre incontri sul campo: 20 marzo 2018 alla stazione di Cormeilles-en-Parisis; il 3 aprile 2018 al capolinea del tram T2 a Pont de Bezons e l'11 aprile 2018 al Marché des Indes di Sartrouville;
  • due incontri pubblici: il 28 marzo ad Argenteuil e il 5 aprile a Bezons;
  • un tagliando T, parte staccabile del volantino da compilare e restituire gratuitamente per posta;
  • Online, sul sito dedicato: un modulo di contributo gratuito e una mappa partecipativa per inviare una recensione geolocalizzata.

I post su Facebook hanno permesso di trasmettere informazioni sullo svolgimento della consultazione al maggior numero possibile di persone, invitando tutti a visitare il sito web del progetto per informazioni e contributi.

  • Incontro pubblico a Bezons, 05 aprile 2018
  • Incontro sul campo al capolinea T2, Pont de Bezons, 3 aprile 2018

589

Contributi ricevuti, tra cui 570 pareri, 148 domande e 403 proposte

1300+

Visitatori del sito del progetto

50+

Partecipanti a incontri pubblici

50.000+

Volantini distribuiti

+ 82%

pareri favorevoli in base alle cedole T ricevute

Perché una consultazione preventiva?

La consultazione preliminare sul progetto Bus Entre Seine si è svolta dal 19 marzo al 20 aprile 2018. Questo momento di informazione e scambio tra il team di progetto, i residenti locali, gli utenti, le autorità locali e gli attori associativi ed economici ha permesso a tutti di conoscere le caratteristiche e gli obiettivi del progetto, di porre domande e formulare proposte.

Il 9 ottobre 2018, Île-de-France Mobilités ha adottato i risultati della consultazione, il progetto Bus Entre Seine, restituendo tutte le opinioni espresse attraverso il sito web, le mappe T e gli incontri pubblici. Il bilancio prende atto dei pareri espressi e presenta gli insegnamenti tratti dalla consultazione.

Dossier degli obiettivi e caratteristiche principali

Valutazione della consultazione preliminare

Sintesi del bilancio