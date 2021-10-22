L'inchiesta pubblica
L'inchiesta pubblica, un passo normativo prima dell'inizio dei lavori, si è svolta dal 6 novembre all'11 dicembre 2021 nei comuni di Argenteuil, Bezons, Sartrouville e Cormeilles-en-Parisis, sotto l'egida di un commissario inquirente.
Si è concentrato sia sull'utilità pubblica del progetto che sulla compatibilità dei documenti di pianificazione urbana, e mirava in particolare a:
- Dichiarare l'interesse generale del progetto Bus Entre Sein
- Dichiarare di pubblica utilità tutti i lavori di sviluppo Bus Entre Seine
- Rendere compatibili i documenti urbanistici che lo richiedono.
Questa procedura si applica a tutti i progetti che hanno un impatto sul loro ambiente. Essa mira a garantire l'informazione e la partecipazione del pubblico e che i vari interessi siano presi in considerazione nella preparazione delle decisioni. L'organizzazione dell'inchiesta pubblica è stata assicurata dal prefetto della Val-d'Oise. Anche i servizi prefettizi di Yvelines sono stati coinvolti.
Le modalità di informazione e partecipazione.
Dal 6 novembre all'11 dicembre 2021, diverse modalità erano a disposizione del pubblico:
- Il fascicolo completo dell'inchiesta pubblica è stato consultabile e rimane accessibile sul sito web interno del progetto.
- 8 sessioni di scambio con il commissario istruttore sono state organizzate nei municipi di Argenteuil, Bezons, Cormeilles-en-Parisis e Sartrouville per consentire al pubblico di esprimere le proprie osservazioni scritte e orali.
- Le osservazioni e le proposte potrebbero essere inviate al commissario inquirente per iscritto, via e-mail e sul registro delle indagini dematerializzato.
La commissione d'inchiesta indipendente ha elaborato una relazione sullo svolgimento dell'inchiesta pubblica e ha espresso il suo parere sulla proroga proposta.