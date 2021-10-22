L'inchiesta pubblica, un passo normativo prima dell'inizio dei lavori, si è svolta dal 6 novembre all'11 dicembre 2021 nei comuni di Argenteuil, Bezons, Sartrouville e Cormeilles-en-Parisis, sotto l'egida di un commissario inquirente.

Si è concentrato sia sull'utilità pubblica del progetto che sulla compatibilità dei documenti di pianificazione urbana, e mirava in particolare a:

Dichiarare l'interesse generale del progetto Bus Entre Sein

Dichiarare di pubblica utilità tutti i lavori di sviluppo Bus Entre Seine

Rendere compatibili i documenti urbanistici che lo richiedono.

Questa procedura si applica a tutti i progetti che hanno un impatto sul loro ambiente. Essa mira a garantire l'informazione e la partecipazione del pubblico e che i vari interessi siano presi in considerazione nella preparazione delle decisioni. L'organizzazione dell'inchiesta pubblica è stata assicurata dal prefetto della Val-d'Oise. Anche i servizi prefettizi di Yvelines sono stati coinvolti.