Perché una consultazione?

Dal 19 marzo al 20 aprile 2018, Ile-de-France Mobilités ha organizzato una fase di consultazione sul progetto Bus Entre Seine.

Questo momento di informazione e scambio cittadino (tra il team di progetto e i residenti locali, gli utenti della rete di trasporto pubblico, le autorità locali, gli attori associativi ed economici del settore) ha permesso a tutti di conoscere le caratteristiche e gli obiettivi perseguiti dal progetto, di porre le proprie domande e di formulare le proprie proposte.

Il 9 ottobre 2018, Île-de-France Mobilités ha adottato i risultati della consultazione, il progetto Bus Entre Seine, restituendo tutte le opinioni espresse attraverso il sito web, le mappe T e gli incontri pubblici. Il bilancio prende atto dei pareri espressi e presenta gli insegnamenti tratti dalla consultazione.

Trova i risultati della consultazione e i suoi allegati.

Come è andata la consultazione?

Per consentire a tutti di informarsi e partecipare, Île-de-France Mobilités ha istituito il seguente sistema:

tre incontri sul campo: 20 marzo 2018 alla stazione di Cormeilles-en-Parisis; il 3 aprile 2018 al capolinea del tram T2 a Pont de Bezons e l'11 aprile 2018 al Marché des Indes di Sartrouville;

due incontri pubblici: il 28 marzo ad Argenteuil e il 5 aprile a Bezons;

un tagliando T, parte staccabile del volantino da compilare e restituire gratuitamente per posta;

Online, sul sito dedicato: un modulo di contributo gratuito e una mappa partecipativa per inviare una recensione geolocalizzata.

I post su Facebook hanno permesso di trasmettere informazioni sullo svolgimento della consultazione al maggior numero possibile di persone, invitando tutti a visitare il sito web del progetto per informazioni e contributi.