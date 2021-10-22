L'inchiesta pubblica

Questo nuovo passo consentirà ai residenti e agli utenti di:

– conoscere il progetto e le sue evoluzioni risultanti dalle fasi di consultazione e dagli studi preliminari,

– di condividere le proprie osservazioni e proposte con il commissario inquirente.

Nutrito da questi contributi, il commissario istruttore presenterà quindi la sua relazione al Prefetto che potrà dichiarare il progetto di pubblica utilità.

Per saperne di più sul progetto Bus entre Seine:

Il fascicolo completo dell'inchiesta pubblica sarà disponibile per tutta la durata dell'inchiesta pubblica cliccando qui o sul portale dell'inchiesta pubblica.

Per commenti e proposte:

Il commissario per le indagini sarà a disposizione del pubblico su appuntamento per ricevere osservazioni scritte e orali, durante le sessioni che si terranno:

Nel municipio di Argenteuil : sabato 6 novembre 2021 dalle 9:00 alle 12:00, mercoledì 17 novembre 2021 dalle 11:00 alle 13:30 e sabato 11 dicembre 2021 dalle 9:00 alle 12:00;

: sabato 6 novembre 2021 dalle 9:00 alle 12:00, mercoledì 17 novembre 2021 dalle 11:00 alle 13:30 e sabato 11 dicembre 2021 dalle 9:00 alle 12:00; Nel municipio di Bezons : mercoledì 10 novembre 2021 dalle 13:30 alle 16:00, mercoledì 24 novembre 2021 dalle 9:00 alle 12:00 e venerdì 3 dicembre 2021 dalle 13:30 alle 16:00;

: mercoledì 10 novembre 2021 dalle 13:30 alle 16:00, mercoledì 24 novembre 2021 dalle 9:00 alle 12:00 e venerdì 3 dicembre 2021 dalle 13:30 alle 16:00; Nel municipio di Cormeilles-en-Parisis : sabato 27 novembre 2021 dalle 9:00 alle 12:00;

: sabato 27 novembre 2021 dalle 9:00 alle 12:00; Nel municipio di Sartrouville: martedì 16 novembre 2021 dalle 18 alle 20

Inoltre, il commissario inquirente potrà ricevere osservazioni e proposte scritte dal 6 novembre 2021 fino all'11 dicembre 2021 compreso.

Sarai in grado di inviargli la tua opinione: