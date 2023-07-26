Strutture dedicate agli autobusArgenteuil > Bezons > Sartrouville > Cormeilles
Qual è la linearità del progetto?
8,2 km di corsie dedicate agli autobus saranno costruite tra Argenteuil, il Pont de Bezons, il quartiere delle Indie (Sartrouville) e Bois-Rochefort (Cormeilles-en-Parisis). Consentiranno notevoli guadagni in termini di regolarità e tempo di viaggio, tra 5 e 15 minuti.
Il traffico degli autobus sarà facilitato anche verso le stazioni RER e Cormeilles-en-Parisis di Sartrouville. In totale, sono interessati circa 16,5 km di linee di autobus.