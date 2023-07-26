Cos'è una corsia dedicata per gli autobus?

È una corsia dedicata solo agli autobus e che beneficia della priorità ai semafori. Questo principio consente una circolazione fluida e veloce degli autobus, che sono liberi dai capricci del traffico (ingorghi, semafori rossi, ecc.). La parte principale del percorso del progetto Bus Entre Seine sarà sviluppata con una corsia dedicata agli autobus in ogni senso di marcia.