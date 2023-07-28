Strutture dedicate agli autobusArgenteuil > Bezons > Sartrouville > Cormeilles
Come posso conoscere il progetto e dare la mia opinione?
Il fascicolo dell'inchiesta pubblica può essere consultato da tutti in ciascuno dei municipi dei comuni interessati dal progetto. Un fascicolo informativo dell'inchiesta pubblica, che presenta il progetto in modo più sintetico, sarà messo a disposizione XX (da specificare). Puoi anche consultarlo qui (link al documento), depositare un parere (orale o scritto), oppure cliccando qui o con il commissario dell'inchiesta pubblica durante le permanenze che si terranno:
- Nel municipio di Argenteuil: sabato 6 novembre 2021 dalle 9:00 alle 12:00, mercoledì 17 novembre 2021 dalle 11:00 alle 13:30 e sabato 11 dicembre 2021 dalle 9:00 alle 12:00;
- Nel municipio di Bezons: mercoledì 10 novembre 2021 dalle 13:30 alle 16:00, mercoledì 24 novembre 2021 dalle 9:00 alle 12:00 e venerdì 3 dicembre 2021 dalle 13:30 alle 16:00;
- Nel municipio di La Cormeilles-en-Parisis: sabato 27 novembre 2021 dalle 9:00 alle 12:00;
- Nel municipio di Sartrouville: martedì 16 novembre 2021 dalle 18 alle 20.