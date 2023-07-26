Quali linee beneficeranno degli sviluppi?

Il progetto consiste nella creazione di strutture e nell'attuazione di misure che facilitino la circolazione degli autobus tra la stazione di Argenteuil e le stazioni di Cormeilles-en-Parisis e Sartrouville attraverso il Pont de Bezons. Con il progetto Bus Entre Seine, le linee di strutturazione RATP 272 e TVO 3 beneficeranno di una migliore regolarità e tempi di percorrenza. Ma anche molti altri autobus beneficeranno di queste strutture.