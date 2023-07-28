Quali saranno i prossimi passi dopo l'inchiesta pubblica?

A seguito dell'inchiesta pubblica, il commissario incaricato dell'inchiesta redigerà una relazione sullo stato di avanzamento dell'inchiesta pubblica e analizzerà le varie osservazioni e proposte formulate dal pubblico. Concluderà la sua relazione esprimendo il suo parere motivato sul progetto. Le sue conclusioni possono essere favorevoli, sfavorevoli o riservate nei confronti del progetto. Le raccomandazioni del commissario incaricato dell'inchiesta costituiranno un vero e proprio aiuto decisionale. La Prefettura può quindi decidere che il progetto sia riconosciuto di pubblica utilità. È quest'ultimo passaggio che registrerà la realizzazione del progetto.