Bezons a Cormeilles-en-Parisis
Riqualificazione della RD392 come boulevard urbano
Il progetto sfrutta le strutture esistenti al capolinea del tram T2 "Pont de Bezons". Come oggi, le linee di autobus beneficeranno di corsie dedicate e collegamenti diretti con la tramvia. Utilizzeranno anche le corsie degli autobus esistenti tra il Pont de Bezons e la Grazia di Dio, che il progetto prevede di mantenere.
Rue Gabriel Péri e Rue Lucien Sampaix costituiscono la RD 392, tra il ponte Bezons e l'ingresso a Cormeilles-en-Parisis. Rappresenta un collegamento tra i 4 comuni del progetto e un incrocio tra la Val d'Oise e gli Yvelines. Il suo sviluppo come parte del progetto Bus Entre Seine lo renderà un asse emblematico che serve il centro della città di Bezons, Val-Notre-Dame o il quartiere delle Indie.
Su questo asse, il progetto prende il posto delle attuali corsie degli autobus tra il Pont de Bezons e la fermata "La Grâce de Dieu". Questi saranno estesi verso nord, pur mantenendo le strade esistenti. Sarà presa in considerazione la piantumazione di filari di alberi su entrambi i lati della carreggiata e saranno creati anche parcheggi vicino alle attività commerciali quando il diritto di passaggio lo consentirà.
Su due porzioni, le corsie dedicate saranno adattate alla larghezza della carreggiata:
- tra la fermata "La Grâce de Dieu" e Parmentier Street, lo sviluppo sarà ridotto a una sola corsia sul proprio sito, non c'è spazio sufficiente per le corsie degli autobus a doppio senso;
- il passaggio sotto i binari tra l'incrocio di Val-Notre-Dame e Rue du Berry sarà sviluppato con un'unica corsia dedicata agli autobus, al centro della carreggiata.
La linea di questa parte del percorso si estende per oltre 3,3 km e serve 6 stazioni:
- "Pont de Bezons": ZAC des "Bords de Seine", clinica Bezons, liceo Eugène Ronceray
- "La grazia di Dio": municipio di Bezons, ZAC "Cœur de ville", stazione di polizia, complesso sportivo Auguste Delaune, CPAM Val d'Oise
- "Place des droits de l'homme": Henri Wallon College, Intermarché, Paul Eluard Theatre...
- "La Berthie": abitazioni, policlinico dell'altopiano e spazi verdi
- "Val-Notre-Dame": abitazioni e attività economiche nei quartieri di Notre-Dame e in India
- "Berry": quartiere delle Indie e parco commerciale dei Sambuchi.
L'ingresso sud di Cormeilles-en-Parisis: migliorare il traffico degli autobus
Il percorso entra qui nella ZAC de Bois Rochefort.
Al fine di ottimizzare il traffico, il progetto utilizzerà una corsia dedicata verso la RD 392 e integrerà il traffico generale nella direzione opposta. Questa soluzione offre la possibilità di mantenere le attuali piste ciclabili.
La stazione "Les Coudrées" servirà negozi, servizi e ristoranti intorno alla rotonda Schuman.