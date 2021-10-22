Bezons a Cormeilles-en-Parisis

Su questo asse, il progetto prende il posto delle attuali corsie degli autobus tra il Pont de Bezons e la fermata "La Grâce de Dieu". Questi saranno estesi verso nord, pur mantenendo le strade esistenti. Sarà presa in considerazione la piantumazione di filari di alberi su entrambi i lati della carreggiata e saranno creati anche parcheggi vicino alle attività commerciali quando il diritto di passaggio lo consentirà.

Su due porzioni, le corsie dedicate saranno adattate alla larghezza della carreggiata:

tra la fermata "La Grâce de Dieu" e Parmentier Street, lo sviluppo sarà ridotto a una sola corsia sul proprio sito, non c'è spazio sufficiente per le corsie degli autobus a doppio senso;

il passaggio sotto i binari tra l'incrocio di Val-Notre-Dame e Rue du Berry sarà sviluppato con un'unica corsia dedicata agli autobus, al centro della carreggiata.

La linea di questa parte del percorso si estende per oltre 3,3 km e serve 6 stazioni: