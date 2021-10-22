Centro storico di Argenteuil

Centro di Argenteuil: un ambiente urbano storico da preservare

Nel centro storico della città di Argenteuil, il progetto Bus Entre Seine si inserisce in un ambiente urbano segnato dalla storia e dal patrimonio boschivo. Il layout è stato progettato per preservare i filari di alberi esistenti, in particolare il doppio allineamento piantato dell'asse Jeanne d'Arc – Léon Feix, che offre una notevole prospettiva sulla Butte d'Orgemont.

Per migliorare le prestazioni degli autobus rispettando l'identità del luogo, la stazione Hôtel de Ville sarà riposizionata e fusa con l'attuale stazione Léon Feix, limitando così l'impatto sul patrimonio vegetale. Il tratto Jeanne d'Arc – Gallieni manterrà una carreggiata mista per garantire un traffico tranquillo e mantenere la qualità paesaggistica dell'asse.

Il progetto riutilizza il corridoio degli autobus di Avenue Maurice Berteaux e amplia i corridoi aperti alle biciclette su Boulevard Léon Feix. Sostiene inoltre l'ambizione della città di Argenteuil nell'ambito del progetto "La Canopée – Gabriel Péri", per far rivivere gli spazi pubblici intorno al municipio.