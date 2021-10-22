Cormeilles e Sartrouville, misure di accompagnamento
Alla stazione di Cormeilles-en-Parisis: fermate modernizzate e accessibili
Su circa 3 km, le misure di accompagnamento miglioreranno il traffico degli autobus e la qualità delle fermate. Gli interventi mirano a:
- Adeguare le stazioni agli standard per una maggiore accessibilità, in particolare per le persone a mobilità ridotta;
- Alzare la carreggiata alle fermate per facilitare l'imbarco e lo sbarco;
- Ricalibrare le piattaforme e installare piattaforme in linea retta per rallentare il traffico e rendere gli utenti più sicuri;
- Aggiornare i rifugi per i passeggeri e incorporare piantagioni di alberi o elementi paesaggistici ove possibile.
Questi sviluppi fanno parte di un approccio sostenibile, favorendo il riutilizzo delle infrastrutture esistenti per limitare l'impatto ambientale.
Alla stazione di Sartrouville: migliorare il flusso degli autobus
Su quasi 5 km, tra il distretto di Les Indes e la stazione di Sartrouville, le misure di accompagnamento ottimizzeranno il funzionamento delle linee di autobus limitando l'impatto sul tessuto urbano. Esse comprendono:
- Priorità agli incroci semaforici per migliorare la regolarità degli autobus;
- La riqualificazione di diverse stazioni chiave per un maggiore comfort ed efficienza;
- Adeguamenti locali al piano del traffico per rendere gli spostamenti più fluidi.
Questi interventi consentiranno di adeguare il percorso della linea 272 in connessione con il prolungamento del tram T11 (in progetto), rafforzando così la rete di trasporto pubblico nel settore.