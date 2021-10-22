Quartiere Porte Saint-Germain – Berges de Seine: un settore in evoluzione

Il progetto Bus Entre Seine fa parte della trasformazione di un quartiere in rapida evoluzione, in connessione con grandi progetti urbani come Unik e O'Marché Frais. Lo sviluppo delle corsie riservate agli autobus è progettato per sostenere questa dinamica, migliorare l'accessibilità e promuovere la mobilità sostenibile.

Rue Michel Carré correrà a senso unico tra Rue Henri Barbusse e Avenue du Marais, un'evoluzione che calmerà il traffico e renderà più sicuri i viaggi. Strade allargate e percorsi pedonali e ciclabili offriranno un ambiente di vita più piacevole e viaggi più facili.

Un'ambiziosa opera di rivegetazione rafforzerà il comfort urbano e l'identità paesaggistica del quartiere, creando al contempo continuità tra la città e le rive della Senna. La creazione del sito pulito per gli autobus segna un passo fondamentale per ottimizzare l'efficienza della rete e sostenere il rinnovamento di questo settore di Argenteuil.