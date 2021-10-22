Settore Bezons
Da Bezons a Cormeilles-en-Parisis: le piante al centro del percorso
Su Avenue Gabriel Péri (RD 392), un asse strutturante che collega Bezons a Cormeilles-en-Parisis, il progetto Bus Entre Seine pone l'inverdimento al centro dello sviluppo. Un allineamento continuo di alberi piantati con strati erbacei, sulla riva orientale, fornirà un ambiente più piacevole e ombreggiato, favorevole a un traffico tranquillo e a una circolazione pedonale più sicura.
Una pista ciclabile bidirezionale continua si estenderà da Place de l'Hôtel de Ville de Bezons alla rotonda di Coudrées. La scelta dello sviluppo mira a ottimizzare lo spazio valorizzando gli appezzamenti e gli allargamenti esistenti per creare aree vegetate di qualità.
Questo approccio paesaggistico trasforma la RD 392 in un vero e proprio viale urbano, combinando prestazioni degli autobus, mobilità dolce e un ambiente di vita piacevole per i residenti locali.