Settore Bezons

Da Bezons a Cormeilles-en-Parisis: le piante al centro del percorso

Su Avenue Gabriel Péri (RD 392), un asse strutturante che collega Bezons a Cormeilles-en-Parisis, il progetto Bus Entre Seine pone l'inverdimento al centro dello sviluppo. Un allineamento continuo di alberi piantati con strati erbacei, sulla riva orientale, fornirà un ambiente più piacevole e ombreggiato, favorevole a un traffico tranquillo e a una circolazione pedonale più sicura.

Una pista ciclabile bidirezionale continua si estenderà da Place de l'Hôtel de Ville de Bezons alla rotonda di Coudrées. La scelta dello sviluppo mira a ottimizzare lo spazio valorizzando gli appezzamenti e gli allargamenti esistenti per creare aree vegetate di qualità.

Questo approccio paesaggistico trasforma la RD 392 in un vero e proprio viale urbano, combinando prestazioni degli autobus, mobilità dolce e un ambiente di vita piacevole per i residenti locali.

  • Intenzione di sviluppare Avenue Gabriel Péri-Bezons
  • Zoom sul percorso della sequenza - Pont de Bezons a Cormeilles-en-Parisis