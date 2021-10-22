Un territorio che cambia

Un territorio ricco di habitat e attività

Il progetto riguarda i comuni di Sartrouville, Argenteuil, Bezons e Cormeilles-en-Parisis.

È un territorio denso (circa 5.400 abitanti per km²) che concentra habitat e attività varie.

La creazione di molte strutture sul territorio riflette anche il suo dinamismo: settori commerciali, servizi pubblici (sottoprefettura, CAF, CPAM, ecc.), istituzioni educative, strutture sportive, culturali e sanitarie.

Un servizio più efficiente rafforzerà l'attrattiva di alcune di queste strutture la cui influenza va oltre la scala comunale, ad esempio l'ospedale Victor Dupouy di Argenteuil, le cliniche di Bezons e Cormeilles a Parigi, o la zona commerciale di Bois-Rochefort a Cormeilles

Prospettive di sviluppi significativi

Questo territorio sta cambiando, con prospettive di crescita della popolazione e dell'occupazione. Molti progetti di rinnovamento urbano o urbano contribuiranno ad aumentarne l'attrattiva, ad esempio:

Ad Argenteuil , il progetto Porte Saint-Germain / Berges de Seine situato nel cuore del collegamento tra la stazione di Argenteuil e il capolinea del tram T2 a Bezons. Prevede miglioramenti in termini di alloggi, posti di lavoro, strutture pubbliche e qualità della vita.

situato nel cuore del collegamento tra la stazione di Argenteuil e il capolinea del tram T2 a Bezons. Prevede miglioramenti in termini di alloggi, posti di lavoro, strutture pubbliche e qualità della vita. A Bezons, la riqualificazione del centro città è al lavoro attraverso i progetti dello ZAC Cœur de Ville e Bords de Seine , tra cui la realizzazione di molte strutture (gruppo scolastico, stadio, nuovo municipio), la riqualificazione del parco Bettencourt e la consegna di alloggi.

, tra cui la realizzazione di molte strutture (gruppo scolastico, stadio, nuovo municipio), la riqualificazione del parco Bettencourt e la consegna di alloggi. A Sartrouville, nel quartiere Plateau e nel distretto indiano, il progetto di rinnovamento urbano comprende un vasto programma relativo all'edilizia abitativa, nonché la riabilitazione e la creazione di strutture pubbliche. Anche il centro fa parte del programma Cœur de Ville.

A Cormeilles-en-Parisis, la ZAC des Bois-Rochefort è dedicata sia all'alloggio che alle attività. Con 45 ettari dedicati tra cui un centro commerciale, alla fine prevede 2000 case, attrezzature e servizi.

I progetti urbani nei settori della stazione e di Lafarge porteranno ancora più dinamismo al territorio.

Una sfida per rafforzare la rete di autobus

Il territorio del progetto è servito da diverse linee di trasporto pubblico ferroviario: la RER A e Transilien L a Sartrouville, e il Transilien J ad Argenteuil, Val d'Argenteuil e Cormeilles-en-Parisis. Il tram T2 collega il Pont de Bezons a La Défense e Porte de Versailles.

Diverse linee di autobus collegano i quartieri del territorio a questi grandi poli. Tuttavia, le condizioni del traffico sono difficili nelle ore di punta, soprattutto quando ci si avvicina agli attraversamenti della Senna come al Pont de Bezons. Si osservano regolarmente ingorghi importanti, penalizzando l'efficienza della rete di autobus. Questo è il motivo per cui il progetto Bus Entre Seine offre soluzioni per migliorare il funzionamento delle linee.