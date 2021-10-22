Alla stazione ferroviaria di Cormeilles-en-Parisis: miglioramenti che facilitano il traffico degli autobus
Il percorso considerato è quello dell'attuale linea di autobus 3, che utilizzerà l'infrastruttura dedicata agli autobus tra il Pont de Bezons e l'incrocio Schuman, mantenendo quindi il suo percorso attuale fino alla stazione di Cormeilles-en-Parisis servendo la ZAC des Bois-Rochefort.
Su circa 3 chilometri, nel comune di Cormeilles-en-Parisis vengono proposte misure di accompagnamento per garantire buone condizioni di accessibilità alla stazione e promuovere il funzionamento degli autobus limitando al contempo l'impatto sull'ambiente urbano.
Tre stazioni saranno ridisegnate per offrire più comfort ai passeggeri e risparmiare tempo nella stazione.
Tre incroci saranno interessati dall'attuazione della priorità per gli autobus:
1 – Avenue Louis Hayet / Rue des Frères Lumière
2 – Rue de Saint-Germain / Rue du Général Sarrail
3 – Rue du Général Sarrail / Rue du Lieutenant Edouard Vicario
Inoltre, due incroci richiedono un cambiamento di priorità a favore degli autobus:
1 – Rue Saint Germain / Rue des Champs Guillaume: sarà istituita una FERMATA in rue des Champs Guillaume al posto di quella attualmente presente in rue Saint Germain per facilitare il funzionamento degli autobus su questa strada.
2 – Rue Saint-Germain / Rue de Nancy: sarà istituito un cedimento per i veicoli in arrivo da Rue de Saint-Germain Nord per facilitare la svolta a sinistra degli autobus verso la stazione degli autobus.
Nell'area di studio sono previsti tre progetti di trasporto pubblico (entro il 2028 e il 2030):
- Prolungamento del tram T11 fino a Sartrouville
- EOLE: estensione della RER E a Mantes-la-Jolie
- Estensione del tram 1
Il progetto Bus Entre Seine e il tram T11 sono due progetti complementari per il territorio. Alcune linee di autobus che beneficiano del progetto Bus Entre Seine, in particolare la linea 272, possono essere collegate al tram T11 ad Argenteuil, Val-Notre-Dame e Sartrouville.
La rete di autobus è destinata ad essere riorganizzata all'orizzonte del progetto del tram T11. Poiché il progetto Bus Entre Seine prevede miglioramenti stradali una tantum a Sartrouville, il percorso delle linee può evolvere al fine di garantire una rete ottimale di trasporto pubblico in questo territorio.
Il carico degli autobus che utilizzano le corsie dedicate che si avvicinano alla stazione di Argenteuil diminuirà a causa dell'arrivo del tram T11 e sarà di circa 1.100 passeggeri durante l'ora di punta mattutina.