Estensione della linea di autobus 393Sénia > Orly

Il rapporto dell'inchiesta pubblica è disponibile!

Data di pubblicazione: 28 febbraio 2023

Durante il sondaggio di pubblica utilità dal 7 novembre all'8 dicembre 2022, hai potuto esprimere le tue opinioni sul progetto di trasporto pubblico Sénia-Orly (TCSP), che estende la linea di autobus 393 da Thiais – Carrefour de la Résistance all'aeroporto di Orly.

La relazione dettagliata dell'inchiesta pubblica, preparata dal commissario per le indagini, chiude la procedura di inchiesta pubblica. Troverete un parere motivato sul progetto, stabilito sulla base dei pareri che sono stati presentati.

Leggi la relazione e le conclusioni del commissario per le indagini

Relazione del Commissario per le indagini preliminari

Conclusioni del commissario incaricato dell'inchiesta

