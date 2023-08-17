Il rapporto dell'inchiesta pubblica è disponibile!
28 febbraio 2023
Durante il sondaggio di pubblica utilità dal 7 novembre all'8 dicembre 2022, hai potuto esprimere le tue opinioni sul progetto di trasporto pubblico Sénia-Orly (TCSP), che estende la linea di autobus 393 da Thiais – Carrefour de la Résistance all'aeroporto di Orly.
La relazione dettagliata dell'inchiesta pubblica, preparata dal commissario per le indagini, chiude la procedura di inchiesta pubblica. Troverete un parere motivato sul progetto, stabilito sulla base dei pareri che sono stati presentati.