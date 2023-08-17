Estensione della linea di autobus 393Sénia > Orly

La riqualificazione delle zone logistiche in aree residenziali nei comuni di Thiais e Orly richiede lo sviluppo di mezzi di mobilità per i futuri abitanti e dipendenti del settore. Il progetto dell'autobus Sénia-Orly ha diversi obiettivi: sostenere le trasformazioni del territorio e facilitare gli spostamenti a piedi e in bicicletta. Si tratta di estendere la linea di autobus 393 (Sucy-Bonneuil RER - Thiais) dal suo attuale capolinea a Thiais (Carrefour de la Résistance), all'aeroporto di Orly, sviluppando corsie dedicate all'autobus (chiamato sito pulito); ma anche per realizzare strutture dedicate e sicure lungo tutto il percorso.
Figure chiave
9
Fermate servite
4
Comuni attraversati
12,5km
Trama
Da 400 a 700 m
tra una stazione e l'altra
Calendario
- 2018-2020Studi di fattibilità tecnica
- 2020-2021Finalizzazione dello schema di principio (SDP) e del fascicolo di indagine di pubblica utilità (DEUP)
- 2022Inchiesta pubblica dal 7 novembre all'8 dicembre 2022
- 2023Dichiarazione di Pubblica Utilità (DUP)
- Oggi2023-2024Avvio di studi dettagliati (noti come "pre-progetto" (AVP))