Estensione della linea di autobus 393Sénia > Orly

La riqualificazione delle zone logistiche in aree residenziali nei comuni di Thiais e Orly richiede lo sviluppo di mezzi di mobilità per i futuri abitanti e dipendenti del settore. Il progetto dell'autobus Sénia-Orly ha diversi obiettivi: sostenere le trasformazioni del territorio e facilitare gli spostamenti a piedi e in bicicletta. Si tratta di estendere la linea di autobus 393 (Sucy-Bonneuil RER - Thiais) dal suo attuale capolinea a Thiais (Carrefour de la Résistance), all'aeroporto di Orly, sviluppando corsie dedicate all'autobus (chiamato sito pulito); ma anche per realizzare strutture dedicate e sicure lungo tutto il percorso.