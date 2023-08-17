Autobus

Estensione della linea di autobus 393Sénia > Orly

La riqualificazione delle zone logistiche in aree residenziali nei comuni di Thiais e Orly richiede lo sviluppo di mezzi di mobilità per i futuri abitanti e dipendenti del settore. Il progetto dell'autobus Sénia-Orly ha diversi obiettivi: sostenere le trasformazioni del territorio e facilitare gli spostamenti a piedi e in bicicletta. Si tratta di estendere la linea di autobus 393 (Sucy-Bonneuil RER - Thiais) dal suo attuale capolinea a Thiais (Carrefour de la Résistance), all'aeroporto di Orly, sviluppando corsie dedicate all'autobus (chiamato sito pulito); ma anche per realizzare strutture dedicate e sicure lungo tutto il percorso.

Stato
Regione Île-de-France
Dipartimento della Val-de-Marne
Île-de-France Mobilités

Il progetto dichiarato di pubblica utilità!

Figure chiave

9

Fermate servite

4

Comuni attraversati

12,5km

Trama

Da 400 a 700 m

tra una stazione e l'altra

Calendario

Finanziamenti e attori
  1. 2018-2020
    Studi di fattibilità tecnica
  2. 2020-2021
    Finalizzazione dello schema di principio (SDP) e del fascicolo di indagine di pubblica utilità (DEUP)
  3. 2022
    Inchiesta pubblica dal 7 novembre all'8 dicembre 2022
  4. 2023
    Dichiarazione di Pubblica Utilità (DUP)
  5. Oggi
    2023-2024
    Avvio di studi dettagliati (noti come "pre-progetto" (AVP))