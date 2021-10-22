Il progetto TCSP Sénia-Orly, un'estensione dell'attuale linea di autobus 393 dal Carrefour de la Résistance di Thiais all'aeroporto di Orly, è stato oggetto di un sondaggio di pubblica utilità dal 7 novembre 2022 all'8 dicembre 2022 e ha raccolto 48 opinioni!

Durante l'inchiesta pubblica, i partecipanti hanno potuto presentare il loro parere sul registro online, via e-mail al commissario inquirente, sul registro cartaceo disponibile nei municipi di Thiais, Orly, Rungis e Paray-Vieille-Poste, nonché per posta. È stato inoltre possibile incontrare il commissario inquirente durante le 10 permanenze previste nei municipi delle città interessate dal progetto.