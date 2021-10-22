Servire un territorio in rapida evoluzione
L'autobus Sénia-Orly sarà un'estensione del sito esistente Thiais – Pompadour – Sucy-Bonneuil (comune agli autobus 393 e TVM). Veloce e regolare, il collegamento Sénia-Orly contribuirà al dinamismo e alla trasformazione di un territorio in forte espansione servendo luoghi di vita e di lavoro: il parco commerciale di Sénia, la stazione di Pont de Rungis, il quartiere degli affari Cœur d'Orly e l'aeroporto di Orly, nonché diversi nuovi quartieri in costruzione (Chemin des Carrières, Sénia Thiais-Orly e il progetto vincitore di Inventons la Métropole du Grand Paris, Parcs en Scène).