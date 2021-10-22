Autobus

Estensione della linea di autobus 393Sénia > Orly

Il progetto

La riqualificazione delle zone logistiche in aree residenziali nei comuni di Thiais e Orly richiede lo sviluppo di mezzi di mobilità per i futuri abitanti e dipendenti del settore. Il progetto dell'autobus Sénia-Orly ha diversi obiettivi: sostenere le trasformazioni del territorio e facilitare gli spostamenti a piedi e in bicicletta. L'obiettivo è quello di estendere la linea di autobus 393 (Sucy-Bonneuil RER - Thiais) dal suo attuale capolinea a Thiais (Carrefour de la Résistance) all'aeroporto di Orly, sviluppando corsie dedicate per gli autobus (che è chiamato un sito pulito), ma anche di realizzare strutture dedicate e sicure lungo tutto il percorso.

Gli obiettivi del progetto

Servire un territorio in rapida evoluzione

L'autobus Sénia-Orly sarà un'estensione del sito esistente Thiais – Pompadour – Sucy-Bonneuil (comune agli autobus 393 e TVM). Veloce e regolare, il collegamento Sénia-Orly contribuirà al dinamismo e alla trasformazione di un territorio in forte espansione servendo luoghi di vita e di lavoro: il parco commerciale di Sénia, la stazione di Pont de Rungis, il quartiere degli affari Cœur d'Orly e l'aeroporto di Orly, nonché diversi nuovi quartieri in costruzione (Chemin des Carrières, Sénia Thiais-Orly e il progetto vincitore di Inventons la Métropole du Grand Paris, Parcs en Scène).

Regolarità

L'autobus Sénia – Orly circolerà su corsie dedicate ("sito pulito") con priorità ai semafori (tranne all'incrocio con il tram T7), garantendo un'alta velocità media e la regolarità della linea. Ciò fornirà ai passeggeri un mezzo di trasporto affidabile poiché il traffico degli autobus non sarà rallentato da quello di altri veicoli.

Accessibilità

Gli autobus saranno dotati di un pianale ribassato per facilitare la salita e la discesa delle persone con mobilità ridotta o disabilità.

Saranno inoltre predisposte le fermate degli autobus per consentire l'accesso a tutti gli utenti.

Migliorare l'ambiente di vita del territorio servito

Il progetto contribuirà anche al miglioramento dell'ambiente di vita attraverso la riqualificazione degli assi utilizzati con strutture per biciclette e parcheggi per biciclette, ampi marciapiedi, la piantumazione di nodi (stretti fossati vegetati lungo la strada che consentono il recupero e il disinquinamento naturale delle acque piovane) e alberi lungo tutto il percorso.

Comodità

Il progetto prevede fermate degli autobus spaziose, illuminate e dotate di pannelli informativi in tempo reale. Gli autobus articolati lunghi 18 metri saranno identici a quelli dell'attuale linea 393 e funzioneranno a gas naturale.

9

Sentenze

4

Comuni attraversati

12,5

km di percorso

Da 400 a 700 m

tra una stazione e l'altra

Una rete efficiente del territorio

Collegamenti

Il progetto mira a facilitare gli spostamenti dei residenti dell'Ile-de-France. Questa nuova infrastruttura di trasporto consentirà in particolare, nell'estensione del proprio sito esistente (tra Sucy-Bonneuil e Thiais), di creare nuovi collegamenti con vari assi di trasporto pubblico in servizio ma anche in progetto, vale a dire:

  • Diverse linee di autobus tra cui:
    -Il TVM (Trans-Val-de-Marne)
    -Bus linea 319
    -Linea di autobus 396
    -Bus linea 183
  • Linea RER C: a Choisy-le-Roi e Pont de Rungis
  • Estensione della linea 14 della metropolitana (entrata in servizio prevista per la metà del 2024): alle stazioni di Thiais-Orly (precedentemente noto come Pont de Rungis) e all'aeroporto di Orly
  • Linea del tram T7: a Caroline Aigle, Cœur d'Orly e all'aeroporto di Orly
  • Linea 18 della metropolitana Grand Paris Express (entrata in servizio prevista per il 2027): all'aeroporto di Orly

Progetti urbani correlati

ZAC Chemin des Carrières

Questa ZAC (Zone d'Aménagement Concerté) si trova nella città di Orly, sotto la gestione del progetto dell'EPA ORSA (Établissement Public d'Aménagement Orly-Rungis Seine Amont): la ZAC Chemin des Carrières si trova nel quartiere noto come "Vieil Orly" e nel parco commerciale di Sénia. Il progetto prevede la costruzione di circa 700 unità abitative in una zona residenziale (50.800 m² di superficie (SDP)), 500 m² di SDP commerciale, 1.500 m² di SDP di attività e 15.000 m² di spazi pubblici. Questa ZAC beneficerà del servizio dell'autobus Sénia-Orly.

Il sito dedicato
ZAC di Sénia Thiais-Orly

Questa ZAC (Zone d'Aménagement Concerté) è sotto la gestione del progetto dell'EPA ORSA: si tratta di un'operazione di 41 ettari nei comuni di Thiais e Orly, sviluppata dall'EPA ORSA. Questa ZAC rappresenta la metà del perimetro di Sénia.

Il sito dedicato
Quartier Parcs en Scène

Nei comuni di Thiais e Orly, questo progetto, vincitore del concorso Inventons la Métropole du Grand Paris, rappresenta un'operazione di sviluppo di 8 ettari guidata da LinkCity e EPA ORSA.

Settore Courson-Alouettes

Questo settore si trova a nord dei binari ferroviari e del settore 2 di "Quinze Arpents", nel comune di Thiais. Il programma prevede la costruzione di alloggi per ospitare 5.900 nuovi abitanti e uffici per 4.500 nuovi asset.

Settore Quinze Arpents

Questo settore ha diversi obiettivi: sostenere la densificazione di un settore strategico su scala metropolitana della regione parigina, reintegrare il quartiere nella città tra Thiais e Orly e offrire una nuova esperienza urbana mettendo le persone al centro del progetto.

Il sito dedicato
Cuore di Orly

Il progetto, situato nella città di Orly, sotto la gestione del progetto Groupe ADP (Aéroports de Paris), è una vasta operazione di pianificazione urbana situata a 12 km a sud di Parigi, nei territori di Val-de-Marne ed Essonne, nelle immediate vicinanze dell'aeroporto di Orly. Questo settore è destinato a riunire diverse centinaia di aziende all'interno di un quartiere degli affari: uffici, centri commerciali, hotel, ristoranti, servizi.

Il sito dedicato