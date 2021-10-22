Finanziamenti e attori

Lo Stato investe nell'Île-de-France in progetti di ammodernamento e sviluppo della rete esistente. La sua ambizione è quella di migliorare la vita quotidiana di questi abitanti in termini di spostamenti. Vuole offrire loro un'alternativa all'uso dell'auto continuando a costruire una rete di trasporto pubblico più efficiente e accessibile a tutti e quindi rafforzare l'attrattiva della regione. A tal fine, lo Stato sta sviluppando una rete per collegare i principali poli dell'Ile-de-France tra loro e al centro dell'agglomerato nel quadro della legge n. 2010-597 del 3 giugno 2010 sulla Grande Parigi. Sostiene progetti di trasporto pubblico come l'estensione della RER E "Éole" a ovest, migliora il servizio della RER A, B e D, l'estensione delle linee della metropolitana nelle periferie interne, l'implementazione di tram o trasporti pubblici sul proprio sito. Questo forte impegno dello Stato è uno degli elementi principali che ha portato, nel gennaio 2021, alla firma di uno storico accordo con la Regione sul futuro dei trasporti nella Regione della Capitale.