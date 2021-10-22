Finanziamenti e attori
Gli attori del progetto
Lo Stato
Lo Stato investe nell'Île-de-France in progetti di ammodernamento e sviluppo della rete esistente. La sua ambizione è quella di migliorare la vita quotidiana di questi abitanti in termini di spostamenti. Vuole offrire loro un'alternativa all'uso dell'auto continuando a costruire una rete di trasporto pubblico più efficiente e accessibile a tutti e quindi rafforzare l'attrattiva della regione. A tal fine, lo Stato sta sviluppando una rete per collegare i principali poli dell'Ile-de-France tra loro e al centro dell'agglomerato nel quadro della legge n. 2010-597 del 3 giugno 2010 sulla Grande Parigi. Sostiene progetti di trasporto pubblico come l'estensione della RER E "Éole" a ovest, migliora il servizio della RER A, B e D, l'estensione delle linee della metropolitana nelle periferie interne, l'implementazione di tram o trasporti pubblici sul proprio sito. Questo forte impegno dello Stato è uno degli elementi principali che ha portato, nel gennaio 2021, alla firma di uno storico accordo con la Regione sul futuro dei trasporti nella Regione della Capitale.
La regione Île-de-France
Per soddisfare la domanda di tutti gli utenti, la Regione sta investendo molto per modernizzare e ampliare la rete di trasporto pubblico. Insieme a Île-de-France Mobilités, la Regione è impegnata nella rivoluzione dei trasporti dal 2016 per migliorare profondamente le condizioni di trasporto dei residenti dell'Ile-de-France. Lo sviluppo delle linee di autobus fa parte di questo grande programma. La Regione sostiene inoltre lo sviluppo della pratica quotidiana della bicicletta nonché nuovi usi della strada come il carpooling o le corsie riservate a bus e taxi. Sta sviluppando una politica risoluta per combattere la congestione e sostenere l'innovazione stradale.
Il dipartimento della Val-de-Marne
Il Dipartimento della Val-de-Marne ha cofinanziato gli studi DOCP fino allo schema di principio dell'autobus Sénia-Orly nell'ambito del contratto speciale Regione-Dipartimento (come i progetti di tram T9, Tzen5, Est-TVM, Altival, ecc.). Egli è anche il proprietario delle strade interessate. Da molti anni, il dipartimento Val-de-Marne persegue una politica proattiva per contribuire allo sviluppo dei trasporti pubblici. Partecipa al finanziamento di molti progetti di trasporto alternativi all'uso dell'automobile, tra cui: Le stazioni di Choisy-le-Roi, Créteil Pointe du Lac e Pompadour; Strutture ciclabili, che sono raddoppiate dal 2009; Progetti di sviluppo volti a calmare il traffico ed eliminare i tagli urbani (tram T7 e T9, cavo A, attraversamento della A86, route de Pompadour).
Île-de-France Mobilités
Ile-de-France Mobilités immagina, organizza e finanzia il trasporto pubblico per tutti i residenti dell'Ile-de-France. Al centro della rete di trasporto dell'Ile-de-France, riunisce tutte le parti interessate (passeggeri, funzionari eletti, produttori, vettori, gestori di infrastrutture, ecc.), investe e innova per migliorare il servizio fornito ai passeggeri. Decide e gestisce progetti per lo sviluppo e l'ammodernamento delle reti di tutti i trasporti, la cui gestione affida ai vettori. Il suo consiglio di amministrazione, composto dalla regione Ile-de-France, dalla città di Parigi e dagli altri sette dipartimenti dell'Ile-de-France, porta quindi la visione di tutti i trasporti pubblici nell'Ile-de-France (treno, RER, metropolitana, tram, T Zen, cavo e autobus). Île-de-France Mobilités finanzia l'acquisto del materiale rotabile e i costi operativi.