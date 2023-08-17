Autobus

Estensione della linea di autobus 393Sénia > Orly

Grazie per aver partecipato all'inchiesta pubblica!

Pubblicato su

Data di pubblicazione: 14 febbraio 2023

Uno sguardo all'inchiesta pubblica

Durante l'inchiesta pubblica, 48 persone hanno potuto esprimere la loro opinione sul progetto TCSP Sénia-Orly, un'estensione della linea di autobus 393 dal Carrefour de la Résistance a Thiais all'aeroporto di Orly.

I partecipanti hanno potuto presentare la loro opinione sul registro online, via e-mail al commissario inquirente, sul registro cartaceo disponibile nei municipi di Thiais, Orly, Rungis e Paray-Vieille-Poste, nonché per posta. È stato inoltre possibile incontrare il commissario inquirente durante le 10 permanenze previste nei municipi delle città interessate dal progetto.

Incontro pubblico del 17 novembre 2022 a Thiais

Un incontro informativo pubblico è stato organizzato il 17 novembre 2022 a Thiais. Ha permesso ai residenti locali e alle parti interessate locali di conoscere ed esprimersi sul progetto.