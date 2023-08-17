Grazie per aver partecipato all'inchiesta pubblica!
Pubblicato su
Data di pubblicazione: 14 febbraio 2023
Uno sguardo all'inchiesta pubblica
Durante l'inchiesta pubblica, 48 persone hanno potuto esprimere la loro opinione sul progetto TCSP Sénia-Orly, un'estensione della linea di autobus 393 dal Carrefour de la Résistance a Thiais all'aeroporto di Orly.
I partecipanti hanno potuto presentare la loro opinione sul registro online, via e-mail al commissario inquirente, sul registro cartaceo disponibile nei municipi di Thiais, Orly, Rungis e Paray-Vieille-Poste, nonché per posta. È stato inoltre possibile incontrare il commissario inquirente durante le 10 permanenze previste nei municipi delle città interessate dal progetto.
Incontro pubblico del 17 novembre 2022 a Thiais
Un incontro informativo pubblico è stato organizzato il 17 novembre 2022 a Thiais. Ha permesso ai residenti locali e alle parti interessate locali di conoscere ed esprimersi sul progetto.