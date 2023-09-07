Il progetto dichiarato di pubblica utilità!
Pubblicato su
L'inchiesta pubblica dal 7 novembre all'8 dicembre 2022 ti ha permesso di esprimere le tue opinioni sul progetto Sénia-Orly Clean Site Public Transit (TCSP). A seguito del parere favorevole del commissario investigativo senza riserve o raccomandazioni, la dichiarazione di pubblica utilità del progetto Sénia-Orly TCSP è stata pronunciata il 5 luglio 2023 dal prefetto della Val de Marne. Conferma l'interesse generale dell'operazione di sviluppo.
Questa dichiarazione di pubblica utilità (DUP) consente a Île de France Mobilités, proprietaria del progetto, di proseguire gli studi dettagliati per l'attuazione del progetto. L'inizio dei lavori avverrà quindi.