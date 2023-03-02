Partecipa al sondaggio pubblico dal 7 novembre all'8 dicembre!
Data di pubblicazione: 2 novembre 2022
Quando e come partecipare?
Dal 7 novembre all'8 dicembre, diverse modalità di partecipazione sono a vostra disposizione per permettervi di esprimere la vostra opinione sull'autobus Sénia-Orly (estensione dell'attuale linea di autobus 393 dal Carrefour de la Résistance a Thiais all'aeroporto di Orly):
- Registri cartacei nei municipi di Thiais, Orly, Rungis e Paray-Vieille-Poste
- Il registro online
- Per e-mail all'indirizzo: [email protected]
- Per posta:
All'attenzione della Sig.ra Nicole Soilly, Commissario per le indagini
Prefettura di Val-de-Marne
Direzione Coordinamento Politiche Pubbliche e Supporto Territoriale – Ufficio Ambiente e Procedure di Pubblica Utilità – 3° piano
21-29 avenue du Général de Gaulle
94038 Créteil Cedex
È possibile incontrare il commissario inquirente durante le permanenze fornite nei municipi di Thiais, Orly, Rungis e Paray-Vieille-Poste nelle date e negli orari indicati sulla piattaforma dedicata all'indagine.
Un incontro informativo pubblico è organizzato anche giovedì 17 novembre dalle 19:00 alle 21:00 a Thiais (Salles municipales de la Saussaie, Salle A – 56 rue de la Résistance). L'opportunità di porre le vostre domande al commissario inquirente e al team di progetto.
Vuoi sapere tutto sul progetto?
Tutti i documenti che costituiscono il fascicolo di indagine possono essere consultati sulla piattaforma dedicata all'indagine e qui sul sito del progetto.
Scopri anche il file informativo che riassume il progetto.