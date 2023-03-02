Partecipa al sondaggio pubblico dal 7 novembre all'8 dicembre!

Data di pubblicazione: 2 novembre 2022

Quando e come partecipare?

Dal 7 novembre all'8 dicembre, diverse modalità di partecipazione sono a vostra disposizione per permettervi di esprimere la vostra opinione sull'autobus Sénia-Orly (estensione dell'attuale linea di autobus 393 dal Carrefour de la Résistance a Thiais all'aeroporto di Orly):

Registri cartacei nei municipi di Thiais, Orly, Rungis e Paray-Vieille-Poste

nei municipi di Thiais, Orly, Rungis e Paray-Vieille-Poste Il registro online

Per e-mail all'indirizzo: [email protected]

all'indirizzo: Per posta:

All'attenzione della Sig.ra Nicole Soilly, Commissario per le indagini

Prefettura di Val-de-Marne

Direzione Coordinamento Politiche Pubbliche e Supporto Territoriale – Ufficio Ambiente e Procedure di Pubblica Utilità – 3° piano

21-29 avenue du Général de Gaulle

94038 Créteil Cedex

È possibile incontrare il commissario inquirente durante le permanenze fornite nei municipi di Thiais, Orly, Rungis e Paray-Vieille-Poste nelle date e negli orari indicati sulla piattaforma dedicata all'indagine.

Un incontro informativo pubblico è organizzato anche giovedì 17 novembre dalle 19:00 alle 21:00 a Thiais (Salles municipales de la Saussaie, Salle A – 56 rue de la Résistance). L'opportunità di porre le vostre domande al commissario inquirente e al team di progetto.

Vuoi sapere tutto sul progetto?

Tutti i documenti che costituiscono il fascicolo di indagine possono essere consultati sulla piattaforma dedicata all'indagine e qui sul sito del progetto.

Scopri anche il file informativo che riassume il progetto.